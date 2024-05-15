Обеспокоенная продвижением ВС РФ в Харьковской области Украина давит на США, пытаясь получить разрешение на удары американским оружием по территории России, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
Русский сооснователь OpenAI покинет компанию
Научрук и учредитель компании-разработчика бота для общения ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает организацию.
Министр обороны Швеции исключил отправку войск на Украину
Швеция не собирается направлять свой персонал в Украину, однако оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант в случае предложения союзников в НАТО, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Диетолог Соломатина рассказала, почему нельзя полностью отказаться от сахара
Диетолог Елена Соломатина предупредила, что полностью исключить сахар из рациона невозможно, поскольку глюкоза содержится во многих продуктах, включая каши, макароны, картошку, цельнозерновые крупы, молоко и соусы.
В этом году туристы предпочли отели 4-5 звезд в Крыму
В текущем году наблюдается значительный рост интереса к отдыху в Крыму, особенно к проживанию в отелях 4-5 звезд. По данным главы республики Сергея Аксенова, объемы бронирований на международные направления увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом, а активный период бронирования составил 120 дней.