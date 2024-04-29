Генеральная прокуратура Мюнхена начала расследование убийства уроженцев Украины в городе Мурнау в Баварии, по данным издания Spiegel.
Издание ссылается на информацию от генеральной прокуратуры Мюнхена, где говорится о том, что центральное управление Баварии по борьбе с экстремизмом и терроризмом рассматривает дело об убитых украинских гражданах в Мурнау-на-Стаффельзее.
По заявлению прокуратуры, не исключается возможность политического мотива преступления.
В субботу вечером два мужчины с ножевыми ранами были обнаружены возле торгового комплекса в Мурнау. Один из них скончался на месте, второй позже умер в больнице.
Оказалось, что оба являлись гражданами Украины. Незамедлительно после происшествия полиция арестовала местного жителя, состоящего на учете РФ, подозреваемого в двойном убийстве.
В воскресенье местная полиция сообщила, что генеральная прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. Позднее Министерство иностранных дел Украины заявило, что погибшие были украинскими военнослужащими, находившимися на медицинском лечении в Германии.
По информации, полученной РИА Новости из генерального консульства РФ в Бонне, на настоящий момент не подтверждено, что задержанный является гражданином России.
Фото: commons.wikimedia.org/David Kostner (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license)
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