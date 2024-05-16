Teclast выпустила новый 13-дюймовый планшет T65 MAX с IPS-экраном разрешением 1920×1200 пикселей, оснащенный процессором Helio G99, 20 ГБ ОЗУ (8 ГБ основной и 12 ГБ дополнительного), 256 ГБ постоянной памяти и аккумулятором на 10 000 мАч.

Устройство поддерживает 4G LTE, оснащено 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, а также имеет 3,5-мм аудиоразъем, слот для SD-карт и USB Type-C порт.

В период майской распродажи с 13 по 17 мая цена планшета составит 15 920 рублей с учетом скидочного купона в 952 рубля, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/RaymondSutanto (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)