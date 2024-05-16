Бывший губернатор Тульской области, ныне помощник президента Российской Федерации Алексей Дюмин не сдержал эмоций, прощаясь с коллегами и жителями региона, который он недавно возглавлял.
В четверг, 16 мая, видео выступления политика в Доме дворянского собрания в Туле было опубликовано в Telegram-канале местного правительства. Дюмин отметил, что в течение 8 лет для него было заглавием управлять территорией с богатым наследием, уникальной культурой и замечательными жителями. Он выразил уверенность, что Тула и Тульская область всегда будут в его сердце. Затем он представил временного исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миляева.
Следует отметить, что Алексею Геннадьевичу было присвоено звание почетного гражданина региона. Он выразил благодарность правительству Тульской области, главам районных администраций за совместную деятельность и извинился за иногда излишнюю строгость.
Также стало известно, что одним из направлений работы помощника президента Дюмина будет содействие правительству страны и "Ростеху" в обеспечении Вооруженных Сил РФ современным вооружением.
Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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