В апреле 2024 года российский рынок подержанных автомобилей продемонстрировал общее снижение продаж на 2,8% по сравнению с апрелем 2023 года, сократившись с 564 895 до 548 823 единиц.
Тем не менее, в месячном сравнении (с марта 2024 года) наблюдается рост на 1%.
Отечественные марки показали рост продаж на 5,7%, тогда как продажи иномарок с пробегом снизились на 6%. В период с января по апрель 2024 года было реализовано на 4,2% меньше автомобилей, чем в аналогичный период предыдущего года.
Lada стала лидером продаж в апреле, показав рост на 5,5% до 136 435 единиц. В топ-3 моделей вторичного рынка вошли Lada 2107 и Lada 2190 Granta с ростом продаж более 12%, а также Kia Rio, продажи которой увеличились на 5,3%, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Yan.gorev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначен на 20 октября
Подавляющее большинство в парламенте Молдовы на пленарном заседании в четверг утвердило решение о том, что референдум относительно присоединения республики к ЕС пройдет 20 октября, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.
На Украине призвали Зеленского остановиться
Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа западных стран выделять дополнительную помощь, озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоканале на YouTube.
Кардиолог Конев: людям с проблемами с сердцем весной стоит употреблять шпинат и редис
Кардиолог Алексей Конев рекомендует сердечникам весной употреблять продукты, богатые калием и магнием, для поддержки сердечно-сосудистой системы. Он особо отметил шпинат, который помогает нормализовать сердечный ритм и снижает артериальное давление.
Врач Кульков: ланолины в косметике могут вызывать прыщи
Использование косметических средств, содержащих определенные комедогенные ингредиенты, может спровоцировать образование акне. Среди таких веществ — ланолины, цетилацетат, октилпальмитат и изопропилмиристат, по словам Льва Кулькова, дерматовенеролога и косметолога из группы компаний BestDoctor.