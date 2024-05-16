В апреле 2024 года российский рынок подержанных автомобилей продемонстрировал общее снижение продаж на 2,8% по сравнению с апрелем 2023 года, сократившись с 564 895 до 548 823 единиц.

Тем не менее, в месячном сравнении (с марта 2024 года) наблюдается рост на 1%.

Отечественные марки показали рост продаж на 5,7%, тогда как продажи иномарок с пробегом снизились на 6%. В период с января по апрель 2024 года было реализовано на 4,2% меньше автомобилей, чем в аналогичный период предыдущего года.

Lada стала лидером продаж в апреле, показав рост на 5,5% до 136 435 единиц. В топ-3 моделей вторичного рынка вошли Lada 2107 и Lada 2190 Granta с ростом продаж более 12%, а также Kia Rio, продажи которой увеличились на 5,3%, сообщает За Рулем.

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