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Неформальные переговоры между лидерами РФ и КНР завершились
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:54

Неформальные переговоры между лидерами РФ и КНР завершились

Неформальные переговоры лидеров КНР и РФ завершились.

Как передает РИА Новости, неформальные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином завершились. Переговоры проходили в Пекине.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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