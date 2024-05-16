Неформальные переговоры лидеров КНР и РФ завершились.
Как передает РИА Новости, неформальные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином завершились. Переговоры проходили в Пекине.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначен на 20 октября
Подавляющее большинство в парламенте Молдовы на пленарном заседании в четверг утвердило решение о том, что референдум относительно присоединения республики к ЕС пройдет 20 октября, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.
На Украине призвали Зеленского остановиться
Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа западных стран выделять дополнительную помощь, озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоканале на YouTube.
Кардиолог Конев: людям с проблемами с сердцем весной стоит употреблять шпинат и редис
Кардиолог Алексей Конев рекомендует сердечникам весной употреблять продукты, богатые калием и магнием, для поддержки сердечно-сосудистой системы. Он особо отметил шпинат, который помогает нормализовать сердечный ритм и снижает артериальное давление.
Врач Кульков: ланолины в косметике могут вызывать прыщи
Использование косметических средств, содержащих определенные комедогенные ингредиенты, может спровоцировать образование акне. Среди таких веществ — ланолины, цетилацетат, октилпальмитат и изопропилмиристат, по словам Льва Кулькова, дерматовенеролога и косметолога из группы компаний BestDoctor.