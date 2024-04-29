В России распространена практика профилактического удаления камней желчного пузыря, хотя это подразумевает оперативное вмешательство для значительного процента населения, несмотря на связанные с этим риски и затраты. В это же время мировая медицинская практика склоняется к операциям только при наличии симптомов, таких как желчная колика и боль.
Врач Александр Мясников также напомнил о подходе к хирургическому лечению из советского учебника 1940 года, согласно которому операция рекомендуется только при строгих показаниях. Кроме того, врачом были перечислены факторы риска для формирования камней, включая генетическую предрасположенность, беременность, диабет, высокий уровень холестерина, ожирение, быстрое снижение веса и некоторые медикаменты, сообщает МедикФорум.
Фото: commons.wikimedia.org/Klinika KEIT (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Первый министр Шотландии решил покинуть пост
Первый руководитель Шотландии и руководитель Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил о своем уходе с поста без ожидания голосования по вопросу недоверия со стороны оппозиции.
HUAWEI практически добилась полностью внутреннего цикла производства своих смартфонов
Флагманский смартфон HUAWEI Pura 70 Ultra почти полностью состоит из китайских компонентов — около 90%.
Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP
Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".
Онколог Иванов раскрыл рацион питания для профилактики колоректального рака
Онколог Антон Иванов подчеркнул важность регулярного употребления продуктов, богатых пищевыми волокнами, таких как злаки, семена, цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и зелень.