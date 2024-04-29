В России распространена практика профилактического удаления камней желчного пузыря, хотя это подразумевает оперативное вмешательство для значительного процента населения, несмотря на связанные с этим риски и затраты. В это же время мировая медицинская практика склоняется к операциям только при наличии симптомов, таких как желчная колика и боль.

Врач Александр Мясников также напомнил о подходе к хирургическому лечению из советского учебника 1940 года, согласно которому операция рекомендуется только при строгих показаниях. Кроме того, врачом были перечислены факторы риска для формирования камней, включая генетическую предрасположенность, беременность, диабет, высокий уровень холестерина, ожирение, быстрое снижение веса и некоторые медикаменты, сообщает МедикФорум.

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