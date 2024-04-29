Венгерский политический аналитик Георг Шпётле заявил журналистам из информационного агентства РИА Новости, что не считает вероятным значительный "правый сдвиг" в Европарламенте после предстоящих выборов в летний период, на что часто намекают представители властей Венгрии.

В конце недели в Хорватии в третий раз прошла Конференция консервативных политических действий (СРАС), где выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель голландской Партии свободы Герт Вилдерс, председатель испанской партии VOX Сантьяго Абаскаль и другие консервативные политики из стран Европы и Америки. Обращение к участникам конференции было направлено экс-президентом Соединенных Штатов Америки — Дональдом Трампом.

По мнению специалиста, конференция была организована в США и не имеет ключевого значения для Европы как места для консолидации консервативных сил."Консервативные избиратели в западных странах, например, в Германии, чаще поддерживают нынешние либеральные течения, так как Виктор Орбан и Дональд Трамп для многих являются слишком "радикальными". Орбан воспринимается как ультраправый в Германии, Франции, Бельгии и Швеции, так как эти нации сильно поддерживают ЛГБТ-движение* и миграцию. Мы противимся этим тенденциям, и, по мнению Шпётле, значительных изменений (в Европарламенте — прим.) не следует ожидать, особенно учитывая, что на Западе заинтересованность в участии в выборах в ЕП не так уж велика", — отметил эксперт.

Орбан, выступая на конференции, предположил, что к 2024 году может наступить конец западной либеральной доминировании, ибо мировой порядок, основанный на этой идеологии, оказался несостоятельным. Ранее он заявлял, что имеет ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят не интересы Европы, а США, и отметил, что предстоящие выборы в Европарламенте легко могут повлечь изменение состава европейских лидеров, которые уже не отражают интересы своих избирателей. Орбан также подчеркнул, что нынешнее руководство ЕС нуждается в смене, поскольку не способно справиться с кризисами.

По его словам, в Брюсселе на данный момент "отсутствуют квалифицированные лидеры", которые могли бы решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский лидер также утверждал, что современный Евросоюз, с его давлением на Будапешт, представляет собой плохую имитацию Советского Союза. Он указывал, что "необходим другой Брюссель", который бы не трактовал страны-члены как провинции, указывая, как им следует жить — руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских государств. Ранее Орбан отмечал, что Брюссель "не является начальником для Венгрии" и что страна будет продолжать отстаивать собственную позицию в ходе обсуждения европейских решений.

Согласно его высказываниям, Венгрия не относится к числу государств, готовых молча следовать всем требованиям Брюсселя, поэтому Будапешт не собирается поставлять оружие и выделять средства Украине, принимать мигрантов и распространять пропаганду сексуальных меньшинств в венгерских школах.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, включено Минюстом в список запрещенных и ликвидированных

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