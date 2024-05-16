Согласно данным зарубежных СМИ, визит президента РФ Владимира Путина в КНР послужил явным сигналом о продолжении укрепления сотрудничества с ключевым дипломатическим союзником Си Цзиньпином. Пресса отмечает, что это сотрудничество бросает вызов миропорядку, возглавляемому США, и взаимоотношения между Россией и Поднебесной "самые тёплые в современной истории".
Путин пробудет в КНР 16 и 17 мая, это первая поездка президента за рубеж после переизбрания. Визит спланирован в два этапа: 16 мая в Пекине пройдут российско-китайские переговоры, а на следующий день Путин отправится в Харбин.
Британская газета Telegraph отмечает, что лидеры "говорят о мире, готовясь к войне". В комментариях перед началом закрытых переговоров оба рассказали о разрешении украинского конфликта и о стабильности. Однако "когда они сели друг напротив друга, стало ясно, что речь не только о мире", указывает издание. В газете также подчеркнули, что "визит российского президента в Китай ознаменует расширение военного сотрудничества союзников, и это тревожит Запад".
Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0)
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