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Telegraph: Путин и Си Цзиньпин говорят о мире, готовясь к войне
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  • Опубликована сегодня в 16:28

Telegraph: Путин и Си Цзиньпин говорят о мире, готовясь к войне

Согласно данным зарубежных СМИ, визит президента РФ Владимира Путина в КНР послужил явным сигналом о продолжении укрепления сотрудничества с ключевым дипломатическим союзником Си Цзиньпином. Пресса отмечает, что это сотрудничество бросает вызов миропорядку, возглавляемому США, и взаимоотношения между Россией и Поднебесной "самые тёплые в современной истории".

Путин пробудет в КНР 16 и 17 мая, это первая поездка президента за рубеж после переизбрания. Визит спланирован в два этапа: 16 мая в Пекине пройдут российско-китайские переговоры, а на следующий день Путин отправится в Харбин.

Британская газета Telegraph отмечает, что лидеры "говорят о мире, готовясь к войне". В комментариях перед началом закрытых переговоров оба рассказали о разрешении украинского конфликта и о стабильности. Однако "когда они сели друг напротив друга, стало ясно, что речь не только о мире", указывает издание. В газете также подчеркнули, что "визит российского президента в Китай ознаменует расширение военного сотрудничества союзников, и это тревожит Запад".﻿

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0)

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