В России разработан новый генетический тест, который позволяет более точно анализировать метаболизм стероидных гормонов, таких как тестостерон, эстрогены, прогестерон и кальциферолы. Это инновационное решение, созданное специалистами компании MyGenetics, нацелено на улучшение диагностики и лечения заболеваний, таких как бесплодие, новообразования и остеопороз, за счет интеграции нескольких методов исследования и специального программного обеспечения для интерпретации результатов.

Такой подход может значительно усовершенствовать практику заместительно-гормональной терапии, минимизируя побочные эффекты. Продукт находится на стадии регистрации, и ожидается, что он будет способствовать развитию превентивной медицины и индивидуализации лечения гормональных нарушений, сообщает ТАСС.

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