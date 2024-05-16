После встречи с Си Цзиньпином, Владимир Путин анонсировал планы по укреплению банковского сотрудничества между государствами.
Эксперт из РЭУ имени Плеханова, Ильяс Зарипов, предположил, что в результате этого российские платежи могут обрести своеобразный "иммунитет" в китайских банках, что ускорит их обработку и упростит проведение транзакций для российских компаний и банков, сообщает РИА Новости.
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