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РИА Новости: российские платежи в китайских банках могут обрести
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:45

РИА Новости: российские платежи в китайских банках могут обрести "иммунитет"

После встречи с Си Цзиньпином, Владимир Путин анонсировал планы по укреплению банковского сотрудничества между государствами.

Эксперт из РЭУ имени Плеханова, Ильяс Зарипов, предположил, что в результате этого российские платежи могут обрести своеобразный "иммунитет" в китайских банках, что ускорит их обработку и упростит проведение транзакций для российских компаний и банков, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org/Bqks1980 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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