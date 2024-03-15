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Песков дал оценку высказываниям Макрона о России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:25

Песков дал оценку высказываниям Макрона о России

Кремль сообщил, что Франция уже втянута в конфликт на Украине, а теперь пытается сделать вовлеченность еще глубже. Такое мнение высказал официальный представитель Москвы Дмитрий Песков.

- Безусловно, мы читаем эти заявления господина Макрона, - сообщил он. - То, что Россия противник, для Франции очевидно.

Такие заявления, по мнению Пескова, можно расценивать, как желание вникнуть вглубь проблемы и усилить свою вовлеченность. Однако политик подчеркнул, что Париж уже косвенно вовлечен в ситуацию.

До этого Макрон уверенно заявлял о том, что Франция готова противостоять России.

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