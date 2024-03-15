Президент Франции Эммануэль Макрон высказался на тему возможной эскалации со стороны России. Лидер уверенно заявил в своем интервью о том, что страна готова к равнозначному ответу, а правильно принятые решения не дадут России победить.

- Сегодня для нас наступило время сопротивления, - высказался Макрон. - Мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит.

Также он подчеркнул, что сама Париж не хочет войны с Москвой, однако в любом случае будет находиться на стороне Киева.