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Больше украдут, больше людей будут в мясорубке: Полянский высказался о новом пакете помощи Киеву
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:51

Больше украдут, больше людей будут в мясорубке: Полянский высказался о новом пакете помощи Киеву

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что новый пакет помощи Киеву никак не поможет Украине, а только усугубит ситуацию. О своем мнении он рассказал на персональной странице в социальной сети.

- Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать, - заявил Полянский.

Он добавил, что эти деньги будут в одной части разворованы, а в другой - помогут отправить в «мясорубку» еще десятки тысяч украинцев. Так политик прокомментировал радость Владимира Зеленского по поводу одобрения нового транша.

Напомним, что ранее Конгресс США принял решение конфисковать российские активы в пользу Киева.

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