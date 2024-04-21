В США прошло голосование, в результате которого российские активы было решено конфисковать. Внеплановая сессия состоялась в субботу в Палате представителей Конгресса. За изъятие проголосовало 360 участников, против же выступило всего 58 человек. На данный момент документ будет рассматриваться Сенатом Америки.

Москва, в свою очередь, называет все эти действия политической авантюрой. Об этом высказалась член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

- С точки зрения финансово-экономической - совершенно неразумный шаг, сообщила она. - Это политическая авантюра.

Такой же точки зрения придерживается и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Со своей стороны он сообщил, что Кремль примет ответные меры на такой шаг Запада.