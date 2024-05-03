Здоровье онкобольных украинцев, которых могут признать годными к военной службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ) и мобилизовать, может резко ухудшиться. Об этом NewsInfo.Ru сообщил онколог высшей категории, заслуженный врач России Андрей Коржиков.
По его словам, в разных войсках есть дополнительные нагрузки, связанные с профессиональной деятельностью, поэтому они могут воздействовать на организм онкобольного пациента.
"Боеспособность будет, безусловно, ограничена просто физически. Еслит физически человек слаб, если он болен, то… Все заболевания, которые имеются, тем более онкологические, естественно, они будут прогрессировать", — рассказал врач.
Коржиков также выразил сожаления в связи с такими решениями украинских властей.
Ранее сообщалось, что в новом обновленном списке, опубликованном изданием "Страна.ua", сообщается, что люди из Украины, страдающие от ВИЧ, гепатитов, онкологических заболеваний, а также переболевшие туберкулезом, теперь могут служить в ВСУ.
Фото: freepik
На Украине ломбардам и банкам запретили принимать залог в виде БПЛА
Нацбанк Украины вынесло решение, по которому банки и ломбарды не имеют права принимать в качестве залога товары с двойным предназначением, пригодные для военного использования, включая беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и радиооборудование, передает пресс-служба НБУ в пятницу.
Кандидат в президенты Литвы признал Крым российским
Крым является частью России в результате того, что его жители выразили желание присоединиться на референдуме, сообщил Эдуардас Вайткус, претендент на пост президента Литвы.
Алла Пугачева похвалила участницу шоу «Голос» Анастасию Садковскую
Алла Пугачева оценила участницу 12-го сезона музыкального шоу "Голос" на канале "Первый" Анастасию Садковскую.
Ученые открыли ранее неизвестную генную мутацию, вызывающую рак
Прежде неизвестная науке генетическая мутация SBS40b увеличивает вероятность развития рака почки типа светлых клеток. Чаще всего эта мутация встречается у жителей Литвы и Чехии.