Здоровье онкобольных украинцев, которых могут признать годными к военной службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ) и мобилизовать, может резко ухудшиться. Об этом NewsInfo.Ru сообщил онколог высшей категории, заслуженный врач России Андрей Коржиков.

По его словам, в разных войсках есть дополнительные нагрузки, связанные с профессиональной деятельностью, поэтому они могут воздействовать на организм онкобольного пациента.

"Боеспособность будет, безусловно, ограничена просто физически. Еслит физически человек слаб, если он болен, то… Все заболевания, которые имеются, тем более онкологические, естественно, они будут прогрессировать", — рассказал врач.

Коржиков также выразил сожаления в связи с такими решениями украинских властей.

Ранее сообщалось, что в новом обновленном списке, опубликованном изданием "Страна.ua", сообщается, что люди из Украины, страдающие от ВИЧ, гепатитов, онкологических заболеваний, а также переболевшие туберкулезом, теперь могут служить в ВСУ.

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