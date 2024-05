В новом обновленном списке, опубликованном изданием "Страна.ua", сообщается, что люди из Украины, страдающие от ВИЧ, гепатитов, онкологических заболеваний, а также переболевшие туберкулезом, теперь могут служить в Вооруженных силах страны.

Согласно этим изменениям, с 4 мая будут принимать в армию участников с бессимптомным течением ВИЧ, а также тех, кто находится на стадии "иммунной субкомпенсации" в ТЦК. Теперь призывники с хроническими вирусными гепатитами, находящиеся в ремиссии от рака или имеющие медленно прогрессирующие формы заболеваний, также могут быть приняты в ВСУ.

Отныне на службу смогут идти люди с легкими психическими расстройствами и умственной отсталостью легкой степени, а также женщины, у которых беременность протекает без осложнений. Требование закона обязывает тех, кто признан ограниченно годным к военной службе, пройти повторную проверку с 4 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что возможно, будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан для службы в ВСУ и что масштабная мобилизация может не понадобиться в свете ротаций военнослужащих и поддержки со стороны стран Запада.

