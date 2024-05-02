Российские воружённые силы поразили военные объекты в Очакове Николаевской области, одной из целей стал порт, где швартуются военые катера ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Фото: Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
В Китае в провинции Гуандун погибло 48 человек по причине обрушения дороги
Число погибших в Китае в провинции Гуандун после обрушения крупнейшей автомобильной трассы выросло до 48 человек. Ранее точная цифра погибших была равно 36 погибшим. Данное происшествие случилось в связи с тем, что 18 автомобилей слетели c проезжей части в яму.
Депутат ЛНР: Донбасс еще 10 лет назад понял, что Украины больше нет
Жители региона Донбасса десять лет назад, после событий в здании профсоюзов в городе Одесса, осознали, что государства Украины больше не существует, сообщил РИА Новости депутат парламента Луганской народной республики Геннадий Тараканов.
Бортпроводницу из Москвы обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ за материальное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей
36-летняя бортпроводница выполняла заказ кураторов по перевозке наркотиков из Смоленска в Москву. По предварительным данным, женщина получила задание перевезти 3 килограмма мефедрона.
Ученые провели исследование и выяснили, что женщины дольше страдают от хронических заболеваний
Исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet Public Health и освещенное газетой The Guardian, показало, что женщины более склонны к длительному течению хронических заболеваний, включая проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическое здоровье и головные боли.