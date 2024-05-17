Комитет Государственной Думы не согласился с законопроектом об отсрочке ля многодетных отцов. Речь идет о тех, кто уже имеет трех и более детей. Подробности опубликовали на Системы обеспечения законодательной деятельности. Однако депутаты подчеркнули, что текст нуждается в достаточно серьезной доработке перед тем, как принимать его во внимание.
- Комитет по обороне отмечает, что выбор вида мобилизации (общая или частичная) и установление конкретных временных и количественных параметров призыва граждан на военную службу зависит в первую очередь от военно-политической обстановки, - говорится в официальном сообщении.
Представители комитета дополнили текст мнением о действующих правилах. По словам чиновников, они не подразумевают полное освобождение от военной службы.
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