Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
В Госдуме не поддержали отсрочку о призыве многодетных отцов
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:04

В Госдуме не поддержали отсрочку о призыве многодетных отцов

Комитет Государственной Думы не согласился с законопроектом об отсрочке ля многодетных отцов. Речь идет о тех, кто уже имеет трех и более детей. Подробности опубликовали на Системы обеспечения законодательной деятельности. Однако депутаты подчеркнули, что текст нуждается в достаточно серьезной доработке перед тем, как принимать его во внимание.

- Комитет по обороне отмечает, что выбор вида мобилизации (общая или частичная) и установление конкретных временных и количественных параметров призыва граждан на военную службу зависит в первую очередь от военно-политической обстановки, - говорится в официальном сообщении.

Представители комитета дополнили текст мнением о действующих правилах. По словам чиновников, они не подразумевают полное освобождение от военной службы.

Фото: commons.wikimedia.org/(Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Илон Маск в поисках второго добровольца на вживление чипа в мозг

Илон Маск в поисках второго добровольца на вживление чипа в мозг

Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска ищет нового подопытного для эксперимента по вживлению в мозг чипа, сообщает РБК.

Читать полностью
Россия готова снабжать Китай чистой энергией

Россия готова снабжать Китай чистой энергией

«Россия готова и способна бесперебойно и надежно обеспечивать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой и доступной энергией, светом и теплом», — сказал президент.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.

Читать полностью
Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами

Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами

Исследование ученых из Ратгерского университета, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что прием лекарств для снижения давления у пожилых людей связан с более чем двукратным увеличением риска опасных переломов костей из-за падений.

Читать полностью

Новости