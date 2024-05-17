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Илон Маск в поисках второго добровольца на вживление чипа в мозг
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:16

Илон Маск в поисках второго добровольца на вживление чипа в мозг

Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска ищет нового подопытного для эксперимента по вживлению в мозг чипа. После установки имплант будет незаметен с косметической точки зрения, он предназначен для записи и беспроводной передачи сигналов мозга в приложение, которое расшифровывает намерение движения, особо отмечают авторы проекта.

"Neuralink принимает заявки на второго участника​​​. Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволит вам управлять вашим телефоном и компьютером, просто думая", - написал Маск в соцсети X, делая репост приглашения компании для участия в клиническом испытании.

По информации СМИ исследование позволит провести мониторинг безопасности самого импланта, а также хирургического робота, с помощью которого вживляется устройство. Такая операция призвана позволить людям с параличом управлять внешними гаджетами, например оптической компьютерной мышью, силой мысли.

Вживление чипа первому пациенту было ранее признано успешным: ученые уже показывали, как он двигает курсор компьютерной мыши и играет в шахматы "силой мысли".

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Daniel Oberhaus/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

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