Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале eNeuro, показало, что хоровое пение и музыкальная терапия могут улучшать восприятие и обработку речи, а также увеличивать объем серого вещества в языковых областях мозга. Это открывает перспективы использования пения как доступного и эффективного метода реабилитации для пациентов с легкой и умеренной афазией, когда другие виды реабилитации недоступны, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/BRONSKIARCHIVE (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)