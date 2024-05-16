Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале eNeuro, показало, что хоровое пение и музыкальная терапия могут улучшать восприятие и обработку речи, а также увеличивать объем серого вещества в языковых областях мозга. Это открывает перспективы использования пения как доступного и эффективного метода реабилитации для пациентов с легкой и умеренной афазией, когда другие виды реабилитации недоступны, сообщает Газета.Ру.
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