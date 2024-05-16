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Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 23:25

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале eNeuro, показало, что хоровое пение и музыкальная терапия могут улучшать восприятие и обработку речи, а также увеличивать объем серого вещества в языковых областях мозга. Это открывает перспективы использования пения как доступного и эффективного метода реабилитации для пациентов с легкой и умеренной афазией, когда другие виды реабилитации недоступны, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/BRONSKIARCHIVE (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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