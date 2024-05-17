17 мая во время своего визита в Китай Владимир Путин выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО. Мероприятие проходило в городе Харбине.
"Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", — отметил российский лидер.
Президент Путин отметил, что партнёрство между двумя странами с динамично развивающейся экономикой и интенсивно развивающейся промышленностью невозможно без энергетической составляющей. По этой причине Россия уделяет особое внимание развитию энергетики, в частности, атомной.
Владимир Путин дал понять, что энергетическая безопасность двух стран-партнёров будет обеспечена.
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