Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
Россия готова снабжать Китай чистой энергией
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:53

Россия готова снабжать Китай чистой энергией

17 мая во время своего визита в Китай Владимир Путин выступил на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО. Мероприятие проходило в городе Харбине.

"Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", — отметил российский лидер.

Президент Путин отметил, что партнёрство между двумя странами с динамично развивающейся экономикой и интенсивно развивающейся промышленностью невозможно без энергетической составляющей. По этой причине Россия уделяет особое внимание развитию энергетики, в частности, атомной.

Владимир Путин дал понять, что энергетическая безопасность двух стран-партнёров будет обеспечена.

Фото:

Мир

Ушаков: Путин и Си обсудили ситуацию вокруг Украины тет-а-тет

Ушаков: Путин и Си обсудили ситуацию вокруг Украины тет-а-тет

Главы КНР и России подробно обсудили вопрос Украины.

Читать полностью
Россия на треть нарастила экспорт рыбы в Китай в первом квартале этого года

Россия на треть нарастила экспорт рыбы в Китай в первом квартале этого года

Более чем на треть, по информации Росрыболовства, выросли поставки отечественной рыбы китайским потребителям в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Читать полностью

Общество

В Госдуме не поддержали отсрочку о призыве многодетных отцов

В Госдуме не поддержали отсрочку о призыве многодетных отцов

Депутаты объяснили свое решение.

Читать полностью
Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.

Читать полностью

Новости