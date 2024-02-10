Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сделал заявлении о возможном противостоянии с Россией и призвал страну готовиться к этому. Возможный конфликт, по его мнению, может случиться после окончания спецоперации, цитирует слова политика издание Iltalehti.
- Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возможному конфликту, - сообщил политик. - Мы должны быть в состоянии реагировать своевременно и вместе с нашими союзниками.
По мнению Грама, Россия способна начать мстить за вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Поэтому, как сказал политик, они должны быть готовы к "ответному удару" от РФ. Чуть ранее с похожим мнением выступил генсек НАТО.
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