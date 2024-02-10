Издание Welt опубликовало призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга наращивать военный потенциал для будущей войны с Россией. По его словам, конфронтация может продлиться десятилетиями.

- НАТО не ищет войны с Россией, - сообщил генсек. - Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия.

В качестве одного из инструментов обороны он предложил поддерживать Украину и инвестировать в НАТО. При этом Кремль давно заявлял, что открыт для диалога, но на равных условиях. Одно из них - отказ Запада от милитаризации. Россия уверенно заявляла, что расширение блока не принесет дополнительную безопасность.