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В НАТО призвали готовиться к войне с Россией
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:59

В НАТО призвали готовиться к войне с Россией

Издание Welt опубликовало призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга наращивать военный потенциал для будущей войны с Россией. По его словам, конфронтация может продлиться десятилетиями.

- НАТО не ищет войны с Россией, - сообщил генсек. - Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия.

В качестве одного из инструментов обороны он предложил поддерживать Украину и инвестировать в НАТО. При этом Кремль давно заявлял, что открыт для диалога, но на равных условиях. Одно из них - отказ Запада от милитаризации. Россия уверенно заявляла, что расширение блока не принесет дополнительную безопасность.

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