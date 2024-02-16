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За один год ЕС выкупил у России энергоресурсы на 30 миллиардов евро
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:07

За один год ЕС выкупил у России энергоресурсы на 30 миллиардов евро

Агентство Eurostat опубликовало данные об объеме закупа у России энергоресурсов. Евросоюз за 2023 год приобрел нефть и газ на 30 миллиардов евро. Отмечается, что это в 2,9 раза меньше по сравнению с 2022 годом.

Сократился и оборот взаимной торговли между РФ и странами ЕС. Он упал в 2,8 раза. Импорт товаров за 2023 год взял планку в более чем 50 миллиардов евро, а экспорт дотянулся до уровня 38,3 миллиарда.

Ранее Европа заявляла, что не собирается продлевать договор с Россией по поводу энергопоставок, сообщив, что страны научились обходиться без российского газа. В ответ на это сенатор, представляющий Крымский регион, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков сказал, что подобные высказывания - чушь.

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