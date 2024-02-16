Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков критически отнесся к заявлению Европы о необходимости российского газа. Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила Украине, что Европа не будет продлевать договор с россией о поставках голубого топлива. По ее словам, ЕС научился "жить без российского газа".

- Это все абсолютная ерунда и чушь, - подчеркнул Цеков. - Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов.

Сенатор уверен, что такие парадоксальные высказывания спровоцированы банальной ненавистью.