Израиль заявляет о своей непричастности к гибели Иранского президента Ибрахима Раиси.

Израильский чиновник выступит с заявлением, что Тель-Авив не причастен к гибели Ибрахима Раиси.

Фото: www.mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)