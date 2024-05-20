Израиль заявляет о своей непричастности к гибели Иранского президента Ибрахима Раиси.
Израильский чиновник выступит с заявлением, что Тель-Авив не причастен к гибели Ибрахима Раиси.
Фото: www.mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Дотком: Британия не избежит столкновения с РФ из-за Украины
Великобритания не сможет избежать прямого конфликта с Россией, если украинские силы используют британские ракеты для ударов по территории России, утверждает немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсетях.
Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Глава Сирии Башар Асад направил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана.
"Газета.Ру": средняя стоимость долгосрочной аренды квартир увеличилась на 20%
В России средняя цена долгосрочной аренды квартир увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув 30 тысяч рублей за май 2024 года.
"Тинькофф": преступники представляются сотрудниками Социального фонда РФ для обмана пожилых
Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий.