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МВФ согласовал новый транш Украине
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:47

МВФ согласовал новый транш Украине

Международный валютный фонд объявил, что Киев получит 880 миллионов долларов. Как сообщили представители организации, соглашение было достигнуто на рабочем уровне.

- МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики, говорится в сообщении. - Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом Фонда.

Документ опубликован на сайте Фонда. Новый транш составит 880 миллионов долларов. Напомним, что до этого представители МВФ выразили удивление росту экономики РФ на фоне санкций, подсчитав общие цифры.

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