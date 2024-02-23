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Представители МВФ удивляются росту экономики РФ на фоне санкций
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:40

Представители МВФ удивляются росту экономики РФ на фоне санкций

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак во время брифинга озвучила свое удивление по поводу роста экономики России. По ее словам, санкции не повлияли на ситуацию в стране.

- Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста, - заявила Козак.

Январский доклад доказал это своими прогнозами. На 2024 год рост российской экономики может быть повышен до 2,6 процента. Предыдущая оценка, которая состоялась в октябре 2023 года, обстоятельств составила 1,5 процента.

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