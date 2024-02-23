Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак во время брифинга озвучила свое удивление по поводу роста экономики России. По ее словам, санкции не повлияли на ситуацию в стране.

- Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста, - заявила Козак.

Январский доклад доказал это своими прогнозами. На 2024 год рост российской экономики может быть повышен до 2,6 процента. Предыдущая оценка, которая состоялась в октябре 2023 года, обстоятельств составила 1,5 процента.