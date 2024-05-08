Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что геополитические разногласия разделили мировую экономику на три блока: страны, ориентирующиеся на США, на Китай, и не связанные ни с одной из сторон государства.
"Рассматривается разделённый на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран", — говорится в опубликованном докладе МВФ о влиянии геополитики на мировую торговлю.
По оценкам МВФ, дробление мировой экономики на отдельные блоки привело к увеличению числа торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции, которое в 2023 году превысило 3000.
Кроме того, по данным фонда, с 2017 по 2023 год доля Китая в импорте США сократилась на 8% из-за обострения разногласий между Пекином и Вашингтоном.
Прямая торговля между Россией и западными странами "рухнула" на фоне конфликта в Украине, отмечается в докладе.
Тем временем НАТО готовит декларацию об отказе от прямого участия в конфликте.
Фото: commons. wikimedia.org/AgnosticPreachersKid (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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