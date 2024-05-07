В Москве в ночь на 7 мая все метеостанции зафиксировали снег, температура в столице и Подмосковье опускалась до минус 0,4 градуса, сообщил РИА Новости синоптик центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Эксперт отметил, что с утра в столице идёт ливневый снег, пасмурно, над городом висят низкие облака.
Московские синоптики прогнозируют в течение дня облачную погоду и дождь, местами переходящий в снег. Особенно сильные осадки ожидаются на юге Подмосковья, предупреждают метеорологи.
Воздух в столице прогреется от 3 до 5 градусов, в Подмосковье - от 1 до 6 градусов, сообщают специалисты.
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Фото: Flickr/Сергей Родовниченко (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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