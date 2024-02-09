В селе Далява Львовской области жены мобилизованных украинцев вышли на митинг, перекрыв дорогу. Единственное требование женщин - осуществит ротацию - об этом свидетельствуют плакаты, которые митингующие держат в руках. Как сообщают женщины, многие не видели своих родных и близких уже 22 месяца, а тем временем мужчины находятся в зоне боевых действий.

В качестве доказательства украинское издание "Захид" опубликовало фото и видео с протестующими. В результате митинга на дороге образовалась пробка.

Напомним, что скоро военкоматы Украины начнут работать круглосуточно, чтобы собрать как можно больше бойцов.