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Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во время митинга
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:19

Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во время митинга

В селе Далява Львовской области жены мобилизованных украинцев вышли на митинг, перекрыв дорогу. Единственное требование женщин - осуществит ротацию - об этом свидетельствуют плакаты, которые митингующие держат в руках. Как сообщают женщины, многие не видели своих родных и близких уже 22 месяца, а тем временем мужчины находятся в зоне боевых действий.

В качестве доказательства украинское издание "Захид" опубликовало фото и видео с протестующими. В результате митинга на дороге образовалась пробка.

Напомним, что скоро военкоматы Украины начнут работать круглосуточно, чтобы собрать как можно больше бойцов.

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