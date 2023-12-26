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На неформальном саммите СНГ Алиев и Пашинян обсудили мирную повестку
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 23:28

На неформальном саммите СНГ Алиев и Пашинян обсудили мирную повестку

В ходе неформального саммита глав государств СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели важную встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой дня, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян подтвердила эту неофициальную встречу, отметив, что обсуждения прошли в двустороннем формате.

Ранее сообщалось, что ﻿в Петербурге стартовала традиционная неформальная встреча глав стран СНГ.

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