На неформальном саммите СНГ Алиев и Пашинян обсудили мирную повестку

В ходе неформального саммита глав государств СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели важную встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой дня, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян подтвердила эту неофициальную встречу, отметив, что обсуждения прошли в двустороннем формате.

Ранее сообщалось, что ﻿в Петербурге стартовала традиционная неформальная встреча глав стран СНГ.