На неформальном саммите СНГ Алиев и Пашинян обсудили мирную повестку

В ходе неформального саммита глав государств СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели важную встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой дня, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь главы кабмина Армении Назели Багдасарян подтвердила эту неофициальную встречу, отметив, что обсуждения прошли в двустороннем формате.
Ранее сообщалось, что в Петербурге стартовала традиционная неформальная встреча глав стран СНГ.
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