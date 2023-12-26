В Петербурге стартовала традиционная неформальная встреча глав стран СНГ

В Санкт-Петербурге стартовала традиционная неформальная встреча глав государств СНГ, организованная президентом России Владимиром Путиным перед Новым годом, сообщает ТАСС.

Хозяин саммита пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на необычную форму общения — экскурсии по дворцово-парковым комплексам города.

Лидеры стран Содружества посетили музей-заповедник "Павловск" и следующими пунктами программы стали Царское село и Петергоф. В музее "Павловск" гостей встретил хор рождественскими колядками, после чего президентам был устроен небольшой концерт в одном из дворцовых залов. Симфонический оркестр "Северная симфония" под руководством Михаила Швыдкого исполнил классические вальсы и романсы с участием виолончелиста Сергея Ролдугина и скрипача Павла Милюкова.

Завершение неформального саммита СНГ запланировано беседой в Константиновском дворце в Стрельне.