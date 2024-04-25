В Московской области Следственный комитет предъявил 14 гражданам обвинения в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК региона.
Четверо из них являются сотрудниками МВД: начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД "Балашихинское", двое её подчиненных и стажёр.
По данным СК, 10 жителей Балашихи с января 2022 года по март 2024 года, организовав фиктивное бюро миграционных услуг, вместе с сотрудниками полиции поставили на миграционный учет в Реутове и Балашихе более 1500 мигрантов, а также поспособствовали выдаче им необходимых документов, включая фиктивные сертификаты о владении русским языком. За это обвиняемые получили вознаграждение в размере более 1 млн рублей.
12 обвиняемых находятся под стражей, двое заключены под домашний арест, уточнили в пресс-службе.
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Фото: commons. wikimedia.org/Александр Савин (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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