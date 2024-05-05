Немецкая газета Die Welt опубликовало статью, в которой отметила бессилие санкций в отношении авиаперевозок в России. Эмбарго против российской гражданской авиации, введенное одним из первых после 24 февраля 2022 года, потерпело фиаско.

- Оно должно ударить по чувствительному месту государства, - говорится в статье.

Однако такие действия не возымели должных результатов. По словам авторов публикации, на это указывает рост числа рейсов в РФ. Примерные цифры роста - 20 тысяч. Автор публикации также отметил, что большую часть парка российских авиаперевозчиков составляют воздушные судна европейского производителя Airbus и американского Boeing.

Источник фото: commons.wikimedia.org/Автор: Dipsey