Немецкая газета Die Welt опубликовало статью, в которой отметила бессилие санкций в отношении авиаперевозок в России. Эмбарго против российской гражданской авиации, введенное одним из первых после 24 февраля 2022 года, потерпело фиаско.
- Оно должно ударить по чувствительному месту государства, - говорится в статье.
Однако такие действия не возымели должных результатов. По словам авторов публикации, на это указывает рост числа рейсов в РФ. Примерные цифры роста - 20 тысяч. Автор публикации также отметил, что большую часть парка российских авиаперевозчиков составляют воздушные судна европейского производителя Airbus и американского Boeing.
Источник фото: commons.wikimedia.org/Автор: Dipsey
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