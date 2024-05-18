Кардиолог Анна Кореневич указала на несколько основных ошибок в питании, приводящих к увеличению вязкости крови. Во-первых, она выделила частое употребление сахара и простых углеводов, что делает кровь похожей на сироп и увеличивает риск тромбозов.

Во-вторых, врач подчеркнула, что употребление калорийной пищи для снятия стресса может способствовать ожирению и заболеваниям сердца и сосудов.

Также Кореневич указала на продукты, богатые витамином К, которые могут способствовать сгущению крови. И наконец, она предостерегла от частого употребления алкоголя, который, усугубляя обезвоживание, также ведет к увеличению вязкости крови и образованию тромбов, особенно в первые 6-12 часов после его приема, сообщает МедикФорум.

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