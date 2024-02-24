Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев расценил новые санкции как демарш против всего населения России. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.
- Резон понятен - чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру, - написал политик. - Пусть они все страдают там.
Правильной ответной мерой он считает противодействие. Так, Медведев написал, что Россия должна вести на Западе «активность, о которой не принято говорить публично», а также отвечать местью на такие выпады. Напомним, что до этого представители МВФ удивились росту экономики России на фоне санкций.
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