Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев не смог сдержать эмоции, узнав мнение Франции по поводу обстрела Белгорода запрещенными боеприпасами. Свою точку зрения он озвучил в Телеграм-канале. В выражениях Медведев не постеснялся.

- Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса - это "право на самооборону". (...)Уроды, - сообщил Медведев в своей соцсети.

До этого на портале появилась информация о реакции Франции на действия ВСУ. Представители государства проигнорировали вопросы журналистов по поводу использования запрещенного оружия, по сути, защищая Киев в его действиях.