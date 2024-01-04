Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев не смог сдержать эмоции, узнав мнение Франции по поводу обстрела Белгорода запрещенными боеприпасами. Свою точку зрения он озвучил в Телеграм-канале. В выражениях Медведев не постеснялся.
- Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса - это "право на самооборону". (...)Уроды, - сообщил Медведев в своей соцсети.
До этого на портале появилась информация о реакции Франции на действия ВСУ. Представители государства проигнорировали вопросы журналистов по поводу использования запрещенного оружия, по сути, защищая Киев в его действиях.
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