Представители Министерства иностранных дел во Франции дали свою оценку происходящему в Белгороде в ответ на просьбу журналистов. Политики сообщили, что не осуждают действия ВСУ, несмотря на гибель 25 человек, среди которых есть дети.
Свое заявление представители МИД сделали во время ежедневного брифинга, после того, как пресса попросила обозначить позицию Франции в этом вопросе. Учитывая использование Киевом запрещенных кассетных боеприпасов, вопрос стоял действительно остро.
- Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, - ответили политики.
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