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Маск согласился со словами о вранье Запада по поводу конфликта с Украиной
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:38

Маск согласился со словами о вранье Запада по поводу конфликта с Украиной

Американский предприниматель Илон Маск оставил поддерживающий комментарий под постом с утверждением о вранье Запада. Миллиардер согласился с коллегой Дэвидом Саксом, который высказался о ложном представлении по повожу конфликта с Украиной и назвал политику США "является верхом безумия".

- Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она истощает его. - написал Сакс на свой странице в социальной сети. - Нам говорят, что самая большая проблема Украины - это нехватка средств со стороны американского конгресса, тогда как на самом деле Запад не может производить достаточно боеприпасов - проблема, на решение которой потребуются годы.

Также Сакс добавил, что ложью остаются и слова о больших потерях России, тогда как Киев нуждается в новых бойцах. Миллиардер затронул и тему переговоров, считая, что слова о продолжении сражения вместо мирных переговоров для укрепления позиций - обычный фарс.

- Точно, - оставил свой комментарий Илон Маск под этим постом.

До этого Маск согласился в соцсетях с тем, что только Запад препятствует урегулированию конфликта.

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