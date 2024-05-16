Не стало мастера акварельной живописи Сергея Андрияки. Художник ушёл на 66-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Академии акварели и изящных искусств, которую возглавлял усопший. Четверть века назад он основал школу российскую школу акварели. Учебное заведение работает до сих пор.

Сам автор был самым известным российским акварелистом, автором многочисленных пейзажей и натюрмортов, считают в профессиональном сообществе.

В первом корпусе Кремля с 2016 года висят работы Андрияки и его учеников. Там представлены 202 картины, 135 из них написаны рукой мастера. Возле одной из них, 7 мая по пути на вступления в должность останавливался президент России Владимир Путин.

19 лет назад 2005 году он стал народным художником Российской Федерации. Через три года живописец был удостоен знака отличия «За заслуги перед Москвой». Также Сергей Андрияка удостоен Орденов Александра Невского и Почета.

Среди работ мастера - шестиметровая акварельная панорама Москвы XIX века, созданная художником по заказу мэрии столицы в 1995 году. Время и место прощания с художником сейчас определяются.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/Бернт Ростад/Creative Commons Attribution 2.0 Generic.