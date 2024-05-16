Германские власти изгнали из страны семерых украинских военных из-за демонстрации нацистской символики, сообщает портал "Страна.ua".
Сообщается, что военнослужащие проходили обучение в Германии и были замечены с нацистской символикой, в результате чего их отстранили от обучения и отправили обратно домой.
В статье указывается, что все украинские военные в Германии знают запрете показа нацистской символики.
При этом правительство Германии не считает, что радикальные украинские националисты представляют угрозу возможному мирному урегулированию на Украине, как следует из ответа МИД на запрос фракции партии "Альтернатива для Германии".
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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