Американский бизнесмен Илон Маск четко выразил свою позицию по поводу русско-украинского конфликта, просто оставив комментарий под текстом канала Wall Street Silver в социальной сети. Миллиардер одним словом обозначил свое согласие со мнением редакции.

- Единственное, что мешает мирным переговорам - это продолжающееся финансирование войны (и отмывание денег) со стороны США и европейских стран, - написали авторы поста. - Россия просто хочет удержать русскоязычные районы на востоке.

Илон Маск не обошел внимание публикацию, оставив один емкий комментарий.