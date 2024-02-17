Американский бизнесмен Илон Маск четко выразил свою позицию по поводу русско-украинского конфликта, просто оставив комментарий под текстом канала Wall Street Silver в социальной сети. Миллиардер одним словом обозначил свое согласие со мнением редакции.
- Единственное, что мешает мирным переговорам - это продолжающееся финансирование войны (и отмывание денег) со стороны США и европейских стран, - написали авторы поста. - Россия просто хочет удержать русскоязычные районы на востоке.
Илон Маск не обошел внимание публикацию, оставив один емкий комментарий.
- Правильно, - поддержал точку зрения бизнесмен.
Макрон пообещал Зеленскому начать разработку механизма возмещения ущерба стране
Работа будет идти совместно с другими странами G7.
Шольц пугает ЕС последствиями от победы Путина в конфликте с Украиной
Канцлер выступил с резкими заявлениями, касающимися будущего Евросоюза.
Продажи коньяка в России выросли
Только за январь спрос увеличился на 8,5 процента.
Исчерпали лимит: три российских банка больше не выдают "Семейную ипотеку"
Речь идет об организациях "Уралсиб", "АкБарс" и Московский кредитный банк.