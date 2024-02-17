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Маск согласен с мнением о препятствии в виде Запада для перемирия
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:34

Маск согласен с мнением о препятствии в виде Запада для перемирия

Американский бизнесмен Илон Маск четко выразил свою позицию по поводу русско-украинского конфликта, просто оставив комментарий под текстом канала Wall Street Silver в социальной сети. Миллиардер одним словом обозначил свое согласие со мнением редакции.

- Единственное, что мешает мирным переговорам - это продолжающееся финансирование войны (и отмывание денег) со стороны США и европейских стран, - написали авторы поста. - Россия просто хочет удержать русскоязычные районы на востоке.

Илон Маск не обошел внимание публикацию, оставив один емкий комментарий.

- Правильно, - поддержал точку зрения бизнесмен.

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