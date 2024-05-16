Правительство Эстонии на встрече отклонило просьбу города Нарва, где более 90% жителей говорят по-русски, о допущении частичного преподавания на русском языке в школах и детских садах.



Согласно заявлению пресс-службы правительства, комиссия по переходу на эстонский язык в образовании пришла к выводу, что ситуация, изложенная в просьбе, не обосновывает использование групповых различий. Действующие правила обеспечивают возможности для организации учебного процесса, учитывая способности учащихся.



Правительство, основываясь на мнении комиссии, считает, что аргументы за предоставление исключения неубедительны и предлагает внешкольным консультационным группам обратиться за индивидуальной поддержкой по мере необходимости для учеников, требующих усиленной или специализированной помощи.



Собрание Нарвы 22 февраля запросило правительство разрешить включение частичного русскоязычного обучения в младших классах шести школ и в четырех детских садах наряду с эстонским.



Согласно внесенным поправкам в законы об образовании на 2022 год, в учебном году 2024/2025 в стране планируется перевод на обучение на эстонском языке детских садов и начальных классов 1-4. Полный переход к эстонскоязычному образованию должен завершиться к началу учебного года 2029/2030.



Противники изменений в образовательной системе Эстонии неоднократно выражали свое недовольство планами властей. В ноябре 2021 года представители НКО "Русская школа Эстонии" провели встречу с представителями верховного комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложили восстановить постоянные миссии ОБСЕ в стране для мониторинга ситуации с русскоязычным образованием.



В августе 2023 года офис верховного комиссара ООН по правам человека выступил с заявлением о том, что ограничение права на образование на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам в области прав человека. Эксперты заявили, что новый закон, отменяющий русскоязычное обучение в дошкольных учреждениях и школах, серьезно ограничивает образование на языках национальных меньшинств в Эстонии, что противоречит международным нормам прав человека.

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