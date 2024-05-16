Правительство Эстонии на встрече отклонило просьбу города Нарва, где более 90% жителей говорят по-русски, о допущении частичного преподавания на русском языке в школах и детских садах.
Согласно заявлению пресс-службы правительства, комиссия по переходу на эстонский язык в образовании пришла к выводу, что ситуация, изложенная в просьбе, не обосновывает использование групповых различий. Действующие правила обеспечивают возможности для организации учебного процесса, учитывая способности учащихся.
Правительство, основываясь на мнении комиссии, считает, что аргументы за предоставление исключения неубедительны и предлагает внешкольным консультационным группам обратиться за индивидуальной поддержкой по мере необходимости для учеников, требующих усиленной или специализированной помощи.
Собрание Нарвы 22 февраля запросило правительство разрешить включение частичного русскоязычного обучения в младших классах шести школ и в четырех детских садах наряду с эстонским.
Согласно внесенным поправкам в законы об образовании на 2022 год, в учебном году 2024/2025 в стране планируется перевод на обучение на эстонском языке детских садов и начальных классов 1-4. Полный переход к эстонскоязычному образованию должен завершиться к началу учебного года 2029/2030.
Противники изменений в образовательной системе Эстонии неоднократно выражали свое недовольство планами властей. В ноябре 2021 года представители НКО "Русская школа Эстонии" провели встречу с представителями верховного комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств и предложили восстановить постоянные миссии ОБСЕ в стране для мониторинга ситуации с русскоязычным образованием.
В августе 2023 года офис верховного комиссара ООН по правам человека выступил с заявлением о том, что ограничение права на образование на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам в области прав человека. Эксперты заявили, что новый закон, отменяющий русскоязычное обучение в дошкольных учреждениях и школах, серьезно ограничивает образование на языках национальных меньшинств в Эстонии, что противоречит международным нормам прав человека.
Фото: www.flickr.com/Tony Bowden (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Турция обсуждает возобновление "Зерновой сделки"
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой действия по возрождению черноморской зерновой инициативы, сообщило турецкое ведомство внешней политики.
МВД Словакии: покушение на премьера ставит страну на грань гражданской войны
Террористическая атака на председатель правительства Словакии Роберта Фицо была явно политически мотивированным актом, республика оказалась на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, сообщают местные СМИ.
Эндокринолог Денисова: перед похудением необходимо сдать общий анализ крови
Эндокринолог Татьяна Денисова порекомендовала проведение комплекса медицинских анализов перед началом похудения, чтобы выбрать безопасный метод и избежать ухудшения здоровья.
Правительство обозначило свою позицию по поводу роста цен на продукты
Повышение ценников могло бы стать следствием заморозков.