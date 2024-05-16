Использование западного вооружения против РФ вызовет использование более мощного оружия для обеспечения защиты российских граждан. Такую позицию выразил глава Государственной думы России Вячеслав Володин.
Володин считает, что любое применение американского и европейского вооружения для нанесения ударов по мирным населенным пунктам России потребует применения более эффективного вооружения в целях защиты граждан нашей страны. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что усилия "народных избранников" Верховной рады уговорить Вашингтон разрешить Украине применять предоставляемое Соединенными Штатами оружие для поражения объектов на территории РФ, приводят к потенциальной трагедии, которая "может задеть все человечество". Украина стремится втянуть США и европейские страны в "масштабную войну", по мнению председателя палаты парламента.
Володин подытожил, что Западным политикам необходимо осознать свою ответственность и приложить все усилия, чтобы не допустить эскалации событий до катастрофы мирового уровня".
Фото: duma.gov.ru/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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