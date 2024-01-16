Илон Маск высказал свое мнение по поводу просьбы президента Украины Владимира Зеленского о проведении мирной конференции с дружественными странами, заинтересованными в судьбе Киева. Для этого лидер обратился к президенту Швейцарии. Свое заявление бизнесмен опубликовал на странице в социальной сети.
- Настало время прекратить смерти в окопах, - сообщил Маск, подкрепив слова фразой о надежде, что конференция все-таки состоится.
Ранее СМИ сообщали, что президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд, к которой Зеленский обратился, поддержала идею, выразив согласие сотрудничать.
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В Госдуме предложили штрафовать родителей детей, которые занимаются буллингом школьников
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