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Маск на стороне Киева: миллиардер поддержал идею провести мирный саммит в Швейцарии
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:17

Маск на стороне Киева: миллиардер поддержал идею провести мирный саммит в Швейцарии

Илон Маск высказал свое мнение по поводу просьбы президента Украины Владимира Зеленского о проведении мирной конференции с дружественными странами, заинтересованными в судьбе Киева. Для этого лидер обратился к президенту Швейцарии. Свое заявление бизнесмен опубликовал на странице в социальной сети.

- Настало время прекратить смерти в окопах, - сообщил Маск, подкрепив слова фразой о надежде, что конференция все-таки состоится.

Ранее СМИ сообщали, что президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд, к которой Зеленский обратился, поддержала идею, выразив согласие сотрудничать.

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