Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе лидера Киева Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине. Сам Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на участие в мероприятии «всех стран мира», представители которых лояльно относятся к позиции Украины.

- Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня, - рассказала Амхерд во время пресс-конференции. - Я подтвердила, что мы готовы его организовать.

Среди присутствующих Киев хотел бы видеть Китай и другие государства Глобального Юга. Напомним, что не так давно Украина начала внедрять «формулу мира», в списке требований которой есть обеспечение безопасности страны, восстановление территориальной целостности и создание особого трибунала.