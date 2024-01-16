Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе лидера Киева Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине. Сам Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на участие в мероприятии «всех стран мира», представители которых лояльно относятся к позиции Украины.
- Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня, - рассказала Амхерд во время пресс-конференции. - Я подтвердила, что мы готовы его организовать.
Среди присутствующих Киев хотел бы видеть Китай и другие государства Глобального Юга. Напомним, что не так давно Украина начала внедрять «формулу мира», в списке требований которой есть обеспечение безопасности страны, восстановление территориальной целостности и создание особого трибунала.
СМИ США: Дональд Трамп победит на выборах в штате Айова
Американские телеканалы CNN, NBC и Fox News прогнозируют победу бывшего президента США Дональда Трампа на первичных выборах в штате Айова.
В США подтвердили попадание ракеты хуситов по американскому судну
Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно атаковали американский контейнеровоз M/V Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых Островов.
Опрос населения показал главенство семьи в списке ценностей молодежи России
Исследование, проведенное Московским психолого-педагогическим университетом, выявило основные ценности российской молодежи в возрасте 10-18 лет.
В России могут запретить поставки пивной продукции из недружественных стран
В России рассматривается возможность введения запрета на импорт пивной продукции из стран, считающихся недружественными.