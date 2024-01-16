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Зеленский выдвинул предложение организовать мирный саммит
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:44

Зеленский выдвинул предложение организовать мирный саммит

Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила о просьбе лидера Киева Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине. Сам Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на участие в мероприятии «всех стран мира», представители которых лояльно относятся к позиции Украины.

- Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня, - рассказала Амхерд во время пресс-конференции. - Я подтвердила, что мы готовы его организовать.

Среди присутствующих Киев хотел бы видеть Китай и другие государства Глобального Юга. Напомним, что не так давно Украина начала внедрять «формулу мира», в списке требований которой есть обеспечение безопасности страны, восстановление территориальной целостности и создание особого трибунала.

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