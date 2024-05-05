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Макрон считает, что ракеты РФ представляют опасность для Европы из-за дальности поражения
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:46

Макрон считает, что ракеты РФ представляют опасность для Европы из-за дальности поражения

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что переживает за безопасность Франции. По его словам, баллистические ракеты РФ внушают опасения - они опасны мощностью и дальностью. Об этом французский лидер рассказал в интервью изданию La Tribune.

- Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране, - сказал Макрон. - На карту поставлена безопасность европейцев.

До этого Макрон сообщил, что Франция способна отправить на Украину подчинённый ему иностранный легион. По его словам, с ним согласилось множество других государств.

Источник фото:

commons.wikimedia.org/ Пресс-служба Президента Российской Федерации

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