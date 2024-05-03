"Рискнет ли он все-таки отправить свои войска на Украину? Или это такие риторические речи у него?", - сообщил NewsInfo.Ru Владимир Орлов, военный эксперт, председатель Совета МОО " Вече"
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